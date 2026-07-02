El paro cae en 28.739 personas en junio y baja de los 2,3 millones por primera vez en 18 años / Europa Press

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El paro cae en 28.739 personas en junio y baja de los 2,3 millones por primera vez en 18 años

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

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