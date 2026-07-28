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El paro baja en 213.300 personas en España en el segundo trimestre y la ocupación sube a máximos históricos

El paro bajó en 213.300 personas en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 7,87% con respecto al trimestre anterior, y se alcanzaron los 22,77 millones de ocupados, superando el récord de 22,46 millones de ocupados del cierre del año pasado, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).