Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaZona Parque CentralApuñalado AlicanteExhumación sin avisoVPP Sant JoanEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin
Yolanda Díaz destaca que la tasa de paro baje del 10% por primera vez desde 2008

Yolanda Díaz destaca que la tasa de paro baje del 10% por primera vez desde 2008

Yolanda Díaz destaca que la tasa de paro baje del 10% por primera vez desde 2008 / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Yolanda Díaz destaca que la tasa de paro baje del 10% por primera vez desde 2008

Europa Press

Añádenos en Google

Declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha valorado los datos de la EPA del segundo trimestre. Díaz ha destacado que la tasa de paro por primera vez desde el año 2008, ha bajado del 10%: "Esta es una magnífica noticia para nuestro país", ha recalcado. (Fuente: Ministerio de trabajo)

TEMAS

Tracking Pixel Contents