Yolanda Díaz destaca que la tasa de paro baje del 10% por primera vez desde 2008 / Europa Press

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Yolanda Díaz destaca que la tasa de paro baje del 10% por primera vez desde 2008

Europa Press

Declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha valorado los datos de la EPA del segundo trimestre. Díaz ha destacado que la tasa de paro por primera vez desde el año 2008, ha bajado del 10%: "Esta es una magnífica noticia para nuestro país", ha recalcado. (Fuente: Ministerio de trabajo)