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Los viaductos del TRAM en el Mascarat y el río Algar, premio Fopa a la mejora obra de la provincia de Alicante.
La construcción de los nuevos viaductos de la Línea 9 del TRAM en el Algar y el Mascarat ha sido la ganadora del premio a la Mejor Obra de la Provincia de Alicante en la XVIII edición de los premios que otorga con carácter bienal la patronal Fopa Más información