La terminal de cruceros estrena un «duty free» con sabor alicantino / Rafa Arjones

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La terminal de cruceros estrena un «duty free» con sabor alicantino

Tras un mes de prueba, este lunes ha arrancado oficialmente la primera "duty free" de la terminal de cruceros de Alicante. La nueva tienda en el puerto de Alicante ha abierto sus puertas con el reto de convertirse en escaparate de productos locales. En los cerca de 300 metros cuadrados localizados en la primera planta, JVFA Spain Travel Retail gestionará ese espacio que ha concesionado Global Ports y que se ha presentado como un servicio exclusivo para los cruceristas, de hecho, solo abrirá cuando haya embarcaciones atracadas y con unas determinadas condiciones. Más información