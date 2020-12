La misma semana que el alcalde de Elche se ha reunido con los pedáneos, ofreciendo inversión y mejoras, el equipo de gobierno se ha topado con la negativa de los vecinos de una de las pedanías más importantes a su decisión de cortar árboles. Esta mañana, como se observa en el video, el concejal de Parques y Jardines, Héctor Díez, se ha entrevistado con algunos vecinos que rechazan esta decisión.

La primera reacción ha llegado desde la formación de Contigo Elche, que, en un comunicado, critica la tala de arbolado en Torrellano y pide responsabilidades. La formación recuerda que el concejal que puso en marcha esta campaña, Antonio García, explicó en el año 2019 que «tenemos como estrategia el nuevo plan de arbolado que consiste en ir sustituyendo y mejorando el arbolado de nuestro municipio». Según dijo el responsable municipal, «vivimos en una ciudad en la que históricamente no se ha hecho un gran esfuerzo por plantar las especies más adecuadas para este clima. Se tendía a plantar árboles de crecimiento rápido y barato que a la larga dan problemas».

Según el plan elaborado por el Ayuntamiento, el 80% de los árboles que hay plantados en las calle de Elche no es el correcto para la zona en la que estamos. Es por ello que el Ayuntamiento ha iniciado un plan de sustitución que se a cabo en las próximas semanas en algunas calles de Carrús, Sector V y Torrellano. En la avenida Segarra de la pedanía se van a cambiar los hermosos ailantos de más de 30 años por 59 naranjos.

El presidente de CONTIGO Elche, Carlos San José, ha manifestado no estar conforme con esta actuación y en ese sentido ha expresado que “parece increíble que se permitiera la plantación de tantos árboles en espacios urbanos sin estudios previos de impacto, pero ahora no parece muy ecológico ni sensato destruir arbolado de esta manera y sustituirlo por naranjos, como se va a hacer en Torrellano, que no ofrecen sombra alguna. Con este tipo de actuaciones va a ser difícil cumplir con los objetivos de la capitalidad verde europea de 2030, estamos viendo como se asfaltan medianas, se destruye arbolado y no hay ningún proyecto serio de reforestación” En la misma línea San José ha destacado que “si los centenares de árboles plantados en todo el municipio no eran válidos habrá que pedir responsabilidades a los que los plantaron, que casualmente son los mismos que ahora los talan”