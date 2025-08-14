La avenida del alcalde Vicente Quiles, donde se concentraron miles de personas este 14 de agosto sedientas de pólvora y ruido, se encontró con el mismo dios del trueno. Pirotecnia Alpujarreña, tras el disparo de la mascletà nocturna de la Ufece y la extraordinaria del 13 de agosto, llegó con ganas de revancha después de quedar segunda en el concurso de mascletás de las Fiestas de Elche 2024, cuando una tormenta les obligó a adelantar el disparo media hora. Aquel espectáculo pirotécnico, que entonces no pudo lucirse en todo su esplendor, era el mismo que este 14 de agosto, por fin, pudieron mostrar en condiciones óptimas.