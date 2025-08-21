Agentes de la Policía Local de Elche, en coordinación con el Cuerpo de la Policía de la Generalitat, han intervenido en una vivienda unifamiliar del municipio donde se llevaba a cabo, sin ningún tipo de autorización ni condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, la actividad de cuidado de personas en situación de dependencia. La actuación policial se inició tras recibirse aviso sobre el fallecimiento de un joven, de 34 años, y que sufría parálisis cerebral, en circunstancias que están siendo investigadas por la Comisaría Local del Cuerpo de Policía Nacional.