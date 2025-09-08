El PSOE ha pedido este lunes en Elche que se convoque el consejo de la FP y la mesa de Edificant ante la falta de información sobre infraestructuras. La edil María José Martínez ve con preocupación el inicio de este curso ante la carencia de profesorado en la Formación Profesional y la necesidad de dar solución urgente a equipamientos paralizados como el gimnasio del CEIP Blasco Ibáñez, el aulario de Infantil del nº 38 o el nuevo Conservatorio de Música. Martínez señala que se han reducido ciclos formativos que dejan a muchos jóvenes ilicitanos sin plaza en titulaciones de grado medio y superior o en listas de espera de casi un centenar de alumnos y alumnas.