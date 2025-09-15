La Reina emérita ha llegado hace unos instantes al Gran Teatro de Elche para inaugurar el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas. Lo ha hecho en medio de una tremenda expectación a las 12.50 horas cuando estaba previsto su llegada a las 12.45 horas. Se han escuchado gritos de "¡guapa!". Desde una hora antes de su llegada los alrededores de la Glorieta estaban llenos de curiosos, algunos con banderas de España.