La Reina emérita ha llegado hace unos instantes al Gran Teatro de Elche para inaugurar el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas. Lo ha hecho en medio de una tremenda expectación a las 12.50 horas cuando estaba previsto su llegada a las 12.45 horas. Se han escuchado gritos de "¡guapa!". Desde una hora antes de su llegada los alrededores de la Glorieta estaban llenos de curiosos, algunos con banderas de España.
ÚLTIMA HORAMuere en Calp una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano