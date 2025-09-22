Nueva imagen de varias calles en el barrio de San José

M. Alarcón / Jose Navarro

M. AlarcónJose Navarro

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado las obras de mejora de la accesibilidad en la calle Verónica y su entorno, una actuación que cuenta con una inversión de 377.399 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos, que ya ha comenzado en las calles Aljub, Samsó y Plaza Palo, contemplan la renovación de aceras y calzadas, la creación de plataformas únicas, la plantación de arbolado y la sustitución del alumbrado al sistema led, más eficiente y sostenible.

