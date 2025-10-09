Áxel Álvarez

Una start-up made in Elche que revoluciona los procesos de selección de personal

Nacida al amparo del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Smart Recruitech es una start-up que busca revolucionar los procesos de selección de personal mediante una plataforma web que centraliza la búsqueda de empleo y refuerza la relación humana entre candidatos, profesionales de recursos humanos (recruiters) y empresas. Fundada por Manuel Torres Mendoza, ingeniero informático especializado en ciberseguridad, fue recientemente galardonada con el Premio Santander, dotado con 3.250 euros, en la 14ª Maratón de Creación de Start-ups de la UMH.