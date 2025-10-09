Una start-up made in Elche que revoluciona los procesos de selección de personal

Una start-up made in Elche que revoluciona los procesos de selección de personal

Áxel Álvarez

Una start-up made in Elche que revoluciona los procesos de selección de personal

Áxel Álvarez

RRSS WhatsAppCopiar URL

Nacida al amparo del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Smart Recruitech es una start-up que busca revolucionar los procesos de selección de personal mediante una plataforma web que centraliza la búsqueda de empleo y refuerza la relación humana entre candidatos, profesionales de recursos humanos (recruiters) y empresas. Fundada por Manuel Torres Mendoza, ingeniero informático especializado en ciberseguridad, fue recientemente galardonada con el Premio Santander, dotado con 3.250 euros, en la 14ª Maratón de Creación de Start-ups de la UMH.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents