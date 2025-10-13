Áxel Álvarez

El PSOE critica que el PP quiera quitarle el nombre de Ernest Lluch al centro de salud de Travalón en Elche

La Conselleria de Sanidad ha decidido eliminar el nombre de Ernest Lluch del futuro centro de salud del Travalón en Elche, que se encuentra actualmente en obras. El proyecto, impulsado en la fase final del anterior Consell y cuyas obras se iniciaron ya con el PP el pasado abril, incluía como ‘apellido’ la referencia al histórico dirigente socialista, pero la nueva denominación será simplemente Centro de Salud Travalón. Según han confirmado a este periódico fuentes de la administración autonómica, el cambio responde a un criterio de unificación por el que los centros sanitarios adoptan únicamente el nombre de su calle, barrio o zona geográfica. Lee aquí la noticia.