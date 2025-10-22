M. Alarcón

El duro alegato del PSOE tras el cierre del Club de Lectura de la Casa de la Dona en Elche

El PSOE ha exigido este miércoles al equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Elche que reabra el Club de Lectura de Casa de la Dona tras cerrarlo sin avisar a sus usuarias. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, ha denunciado además la supresión de la palabra “igualdad” del nombre del certamen literario que organiza la Concejalía de la Mujer. El edil Valera insiste en que el Ejecutivo municipal, conformada por el Partido Popular y Vox, debe subsanar las dos polémicas decisiones, y que, si no lo hace, “iremos al pleno del Ayuntamiento”.