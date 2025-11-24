M. Alarcón / Áxel Álvarez

Vox señala a los migrantes en la violencia de género

Con la abstención de Compromís, el PP, con el apoyo del PSOE y Vox, ha aprobado en el pleno una moción de cara al 25-N. El acuerdo sirve para condenar toda acción de violencia contra la mujer y expresar solemnemente el apoyo a todas las víctimas de violencia. Instar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana a incrementar los recursos destinados a acciones de prevención y erradicación de violencia contra la mujer, así como para la reinserción social y laboral de mujeres que hayan sido víctimas. Y manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Elche en la realización de acciones de prevención y sensibilización sobre la violencia contra la mujer, especialmente en Centros educativos. En su intervención Vox no ha dudado en señalar a los migrantes como parte del problema.