M. Alarcón

El PSOE mide modernizar los sistemas de venta de entradas del Gran Teatro de Elche

El PSOE ha propuesto este miércoles que se implemente un servicio de venta telemática de entradas en el Gran Teatro para personas con movilidad reducida. La edil María José Martínez alertó sobre la imposibilidad de adquirir localidades por internet o teléfono para dicho colectivo y reclamó la creación de una línea o correo electrónico específico con el fin de evitar que deban acudir físicamente a las taquillas. Martínez dijo que la instalación ilicitana no debe “quedarse atrás en materia de accesibilidad cultural”, pues “prácticamente, la totalidad de los teatros de la provincia ya disponen de este servicio”.