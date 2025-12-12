El alcalde Ruz explica los presupuestos de Elche para 2026 / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Elche ha presentado los presupuestos de 2026 al Consejo Social. Según el alcalde, Pablo Ruz, se trata del “presupuesto más expansivo de la historia” en el que se refleja “la importancia de la colaboración público-privada como verdadero motor socioeconómico”. Las diferentes entidades han coincidido en valorar positivamente que el Ayuntamiento haya presentado las cuentas para el próximo año, asegura una nota municipal. Más información