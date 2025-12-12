M. Alarcón

Descontento del PSOE con las concesiones de Ruz a Vox

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, ha hecho una primera valoración del documento de presupuestos municipales, que recibió el jueves al mediodía, nada satisfactoria por el perjuicio que supone para la ciudadanía las concesiones que ha otorgado a sus socios de gobierno, la extrema derecha. “Pablo Ruz está lejos de ser el alcalde de todos. Las concesiones que ha hecho a Vox van en perjuicio de la ciudadanía”. Díez ha explicado que Ruz ha aceptado todas las condiciones impuestas por la formación de ultraderecha que se ha plasmado en la reducción del gasto social y de cooperación internacional. Más información