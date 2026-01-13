La niebla lo cubre todo en Elche: playas, pedanías y carreteras / Áxel Álvarez

La niebla lo cubre todo en Elche: playas, pedanías y carreteras

El término municipal de Elche ha amanecido este martes envuelto en una densa niebla que ha reducido drásticamente la visibilidad y ha generado problemas de visibilidad para la circulación en varias vías clave, especialmente en plena hora punta de entrada a institutos, primero, después de colegios y también a centros de trabajo. El episodio, que ha durado varias horas y sigue activo, ha llegado a puntos poco frecuentes y ha obligado a extremar la precaución al volante, ya que en algunos momentos no se veía a escasos metros. Más información