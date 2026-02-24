"Cuando todo acaba", la nueva novela del periodista ilicitano Mario Abril: "Surge de la necesidad de contar historias sobre el colectivo LGTBI que no se han contado"

"Cuando todo acaba", la nueva novela del periodista ilicitano Mario Abril: "El libro surge de la necesidad de contar historias sobre el colectivo LGTBI que no se han contado" / Áxel Álvarez

El periodista ilicitano Mario Abril publica Cuando todo acaba, la más personal de sus tres novelas en la que espera iluminar a aquellas nuevas generaciones que viven su identidad sexual con temor. El autor, que presentó el trabajo hace días, también estará firmando la obra en la próxima Feria del Libro de Elche el 18 de abril. Más información