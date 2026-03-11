INFORMACIÓN

El Clot de Galvany en Elche, escenario de la suelta de 20 cercetas pardillas

El paraje natural de El Clot de Galvany de Elche ha acogido este miércoles la suelta de 20 ejemplares de cerceta pardilla, especie en peligro de extinción. Las aves, procedentes del centro de reproducción de la Granja de El Saler (Valencia), han sido liberadas tras un periodo de aclimatación en la charca del paraje natural. La cerceta pardilla está catalogada como especie en estado crítico y el Clot es un espacio clave donde se trabaja para su recuperación. Más información