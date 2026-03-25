V. L. Deltell

Las palmas blancas para el Papa, la Reina y otras autoridades ya están listas en Elche

Elche vuelve a enviar un año más las tradicionales palmas blancas del Domingo de Ramos como obsequio institucional a diversas autoridades. Entre los destinatarios se encuentran el Papa, los Reyes y otras figuras destacadas, como el presidente del Gobierno, el presidente de la Generalitat, miembros del Consell, el presidente de la Diputación, los obispos de las diócesis de Orihuela-Alicante y Solsona, y el alcalde de Jaca. Como novedad este año, también recibirán estos ramos las alcaldesas de Santa Pola y Crevillent, así como el director de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Más información