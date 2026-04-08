El Ayuntamiento de Elche renueva 500 metros lineales de asfalto de sus calles
El Ayuntamiento de Elche ha iniciado un plan de asfaltado de calles con el que se están renovando estos días de Pascua 500 metros lineales de calles. La iniciativa municipal invierte 2,1 millones en casco urbano entre ciudad y pedanías con actuaciones intensivas esta semana en varias zonas al no haber colegio Más información
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