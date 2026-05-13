La Torreta de Elche y el IES La Encantà de Rojales estrenan "Sin raíces, con alas" / Rafa Arjones

La Torreta de Elche y el IES La Encantà de Rojales estrenan "Sin raíces, con alas"

Emplear los conocimientos adquiridos en estética y peluquería para sensibilizar encima del escenario sobre la represión interna que puede llegar a vivir un joven por miedo al rechazo por cumplir su sueño. Es el reto que consiguieron este miércoles alumnos de FP de Elche y Rojales con el estreno de Sin raíces, con alas, una obra de teatro que no dejó indiferente a nadie desde las tablas del centro Integrado de Formación Profesional de La Torreta.