V. L. Deltell

La investigación contra el cáncer de páncreas pide a Elche una inscripción masiva en la carrera solidaria del 14 de junio

Inscripción abierta para la carrera solidaria contra el cáncer de páncreas que llega por primera vez a Elche el 14 de junio, domingo, a las 9 de la mañana. El escenario es Patrimonio de la Humanidad, el Palmeral ilicitano. La prueba popular, nacida en Alicante en 2015 para recaudar fondos para investigación y concienciar sobre la enfermedad, incorpora a la ciudad ilicitana con salida y meta en la Plaça de Baix. Organizadores, como el doctor Enrique de Madaria, y autoridades municipales piden una masiva participación para batir el récord de 5.400 atletas que ostenta Orihuela.