J. R. Esquinas

Profesores del IES Severo Ochoa de Elche se rebelan contra Educación: “Apoyamos el laboratorio, pero no a cambio de perder ciclos”

Profesores del IES Severo Ochoa de Elche se concentraron este jueves en la Plaça de Baix para confirmar que el centro recuperará los laboratorios tras seis años cerrados, y como han venido reclamando incluso con recogida de firmas, pero al mismo tiempo expusieron que la medida de la Conselleria de Educación se tomará a costa de derivar alumnos de Informática al instituto de La Asunción por la falta de espacio. Los docentes abogan por una ampliación que por ahora no está sobre la mesa.