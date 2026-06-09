Para ver este vídeo suscríbete a Información o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Hospital del Vinalopó en Elche cumple 16 años entre inversiones en tecnología y futuros edificios asistenciales
El centro sanitario gestionado por Ribera Salud conmemora su aniversario anunciando la próxima ampliación del Hospital del Vinalopó con 100 camas más y destacando inversiones en nuevas tecnologías. Más información