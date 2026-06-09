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El Hospital del Vinalopó en Elche cumple 16 años entre inversiones en tecnología y futuros edificios asistenciales

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Jose Navarro

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El Hospital del Vinalopó en Elche cumple 16 años entre inversiones en tecnología y futuros edificios asistenciales

Jose Navarro

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El centro sanitario gestionado por Ribera Salud conmemora su aniversario anunciando la próxima ampliación del Hospital del Vinalopó con 100 camas más y destacando inversiones en nuevas tecnologías. Más información

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