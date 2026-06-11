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Una foto del móvil y la IA: así tratará Elche las heridas crónicas

Una foto del móvil y la IA: así tratará Elche las heridas crónicas

V. L. Deltell

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Una foto del móvil y la IA: así tratará Elche las heridas crónicas

V. L. Deltell

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El Departamento de Salud de Elche-Crevillent probará una aplicación para mejorar el tratamiento de heridas crónicas mediante inteligencia artificial. La herramienta analizará fotografías tomadas con el móvil, distinguirá los tejidos presentes en la lesión y ofrecerá recomendaciones clínicas al profesional. El proyecto está liderado por José Francisco Villalba, enfermero responsable de la Unidad de Heridas Complejas del Hospital Universitario del Vinalopó.

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