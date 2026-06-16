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Nueva imagen para la entrada a Elche por la ronda oeste

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V. L. Deltell

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Nueva imagen para la entrada a Elche por la ronda oeste

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El Ayuntamiento de Elche ya tiene definido el modelo de imagen que quiere para sus principales entradas a la ciudad. El alcalde, Pablo Ruz, presentaba este martes el ajardinamiento de las isletas de la ronda oeste, en el entorno de la actual CV-84 y futura avenida Ciudad de Guadix, una actuación que convertía un acceso hasta ahora degradado en un espacio verde de más de 10.000 metros cuadrados, con unos 2.000 metros de césped, palmeras replantadas, especies mediterráneas, grava, albero compactado y un sistema de riego pensado para optimizar el consumo de agua. Más información

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