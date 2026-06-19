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El PSOE reclama medidas de seguridad vial en la calle Verónica de Elche

El Grupo Municipal Socialista de Elche ha reclamado al gobierno de Ruz medidas urgentes para mejorar la seguridad peatonal en la calle Verónica, recientemente reformada como plataforma única, tras denunciar la ausencia de pasos de peatones repintados y de elementos de protección, situación que consideran especialmente grave después de un atropello ocurrido hace pocos días en la zona. La concejala María José Martínez ha señalado que la vía, muy transitada por personas mayores, personas con movilidad reducida y familias con carritos, carece de la señalización adecuada y ha pedido la instalación de bolardos y otras medidas para separar el tráfico rodado del espacio peatonal, insistiendo en que la actuación no puede darse por finalizada mientras persistan estas deficiencias de seguridad. Más información