Áxel Álvarez

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El pleno del Ayuntamiento de Elche se celebra sin climatización a petición de distintas AMPAS de colegios de la ciudad

Un gesto simbólico para que tomaran conciencia de lo que soportan cada año alumnado, profesorado y otros trabajadores de centros educativos de Elche entre los meses de mayo y octubre, con temperaturas que en muchos casos -y días- superan los 30 grados. Eso es lo que pedían varias Asociaciones de Familias del Alumnado (AFA) de colegios públicos de Elche al alcalde, Pablo Ruz, y al conjunto de la Corporación municipal. Para ello, la reivindicación pasaba por la celebración de los plenos de junio, julio y septiembre con el sistema de aire acondicionado apagado. Y dicho y hecho. La sesión de este lunes se celebra sin climatización, en una jornada en la que a las ocho y media de la mañana, justo cuando empezó el pleno, el termómetro marcaba 28 grados, temperatura que, además, es la que marcaban los termómetros en el interior de la Casa Consistorial pasadas las diez de la mañana. Más información