Alex Domínguez

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Luz verde a un nuevo hotel de cuatro estrellas en Elche Parque Empresarial

Elche ampliará la oferta de alojamiento en Elche tras haber concedido el bipartito de PP y Vox la licencia de obras para un nuevo hotel de cuatro estrellas que se levantará en pleno Parque Empresarial, a escasos metros del Hospital Imed, un proyecto que supondrá una inversión de cinco millones de euros, generará alrededor de 50 empleos directos y que tiene previsto abrir sus puertas dentro de aproximadamente dos años Más información