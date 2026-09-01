El pregón de Pepe Andreu pone música a las raíces de Santa Pola / Rafa Arjones

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El pregón de Pepe Andreu pone música a las raíces de Santa Pola

La música como hilo conductor de una vida repleta de raíces marineras. Santa Pola abrió este lunes sus Fiestas patronales y de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de Loreto con un pregón al compás de la trompeta. La de Pepe Andreu Garzón. El músico puso la nota con un pregón que tuvo mucho de autobiografía, pero especialmente de declaración de amor a su pueblo. De la infancia en la calle a la banda, los primeros trompetazos, París, Madrid, El Bicho, las giras internacionales, la nostalgia y el regreso. Toda una coctelera de recuerdos que confluyeron en la Glorieta, donde aquel niño que soñaba con ser músico acabó convertido en pregonero. Más información