Más de 30.000 personas se han dado cita este lunes en el Martínez Valero, con motivo del Elche-Betis de la jornada 1 de LaLiga EA Sports que ha supuesto el regreso de la entidad iliciana a la Primera División del fútbol español. La ola de calor que azota la península, que elevó los termómetros hasta los 35ºC a la hora que inició el encuentro, no han supuesto un lastre para la afición franjiverde, que ha acudido en masa a ver a su equipo.

Tras un verano de récord y superar la cifra de 27.000 abonados, la hinchada del Elche estuvo con su equipo desde el principio, disfrutando de una categoría a la que cada vez está más acostumbrada durante la última década. Además, alrededor de 2.500 aficionados se desplazaron desde Sevilla para ver en directo la inauguración de la campaña del Real Betis de Manuel Pellegrini. Tan ruidosos como de costumbre, frenaron respetuosamente sus cánticos cuando el Martínez Valero entonó al únísono el 'Aromas Ilicitanos', que retumbó en cada rincón del estadio con tanta armonía como de costumbre. Pero esta vez, con el Elche en Primera División.