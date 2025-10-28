INFORMACIÓN

Eder Sarabia, entrenador del Elche: "Estamos mejor de lo que queríamos"

En la previa al duelo de Copa del Rey ante Los Garres del próximo miércoles, Eder Sarabia ha comparecido ante los medios y ha querido hacer un pequeño homenaje a Diego Quiles. "Fue una persona fundamental para este club en los momentos más difíciles. Si ahora estamos viviendo momentos tan bonitos es por gente como él. Su importancia no solo está en el fútbol, los aficionados del ciclismo le agradecemos mucho. Es una persona muy importante en esta zona y desde aquí quiero mandar mi pequeño homenaje". Más información