Sarabia, antes del Barça-Elche: "Si pensara que no podemos ganar me quedaría en casa"
De encerrarse atrás contra el grande, nada. Y de viajar a Montjuic con el complejo del equipo pequeño, tampoco. Eder Sarabia solo piensa en jugarle al Barça de tú a tú, conscientes de que "son mejores", pero también de que si "cada uno da su mejor nivel... este Elche está absolutamente preparado para ganar". "En otro deporte sería difícil, pero en el fútbol todo es posible. Un rival más "pequeño" puede ganar a un gigante como el Barça. Yo estoy con muchísima ilusión y convicción. Tendremos que hacer un partidazo... pero si pensara que no podemos ganar me quedaría en mi casa", sentencia con su habitual convicción, en la rueda de prensa previa al Barça-Elche. Más información
