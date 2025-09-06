Villena ha mostrado este viernes todo su poderío con toda una exhibición que ha llenado las calles de fastuosidad y elegancia al son de marchas moras y cristianas. Más de 18.000 personas han participado en el triunfal arranque de las Fiestas de Moros y Cristianos, que pasan por ser de las más multitudinarias y con más raigambre de este tipo de celebraciones. Más de 12.000 festeros, acompañados de sus boatos y más de 5.000 músicos han hecho viajar a Villena en el tiempo para sumergirse en el Medievo. Y lo ha hecho con un récord de escuadras especiales, 38, que han cautivado con sus espectaculares trajes y acompañamientos.