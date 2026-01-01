La Uva Embolsada del Vinalopó cierra una producción de más de 31 millones de kilos / Europa Press

Imágenes de la producción de uva del Vinalopó que ha aumentado con respecto al año pasado con 31 millones y medio de kilos, y siendo la mitad la producción de variedad aledo, las que más se consume en estas fechas navideñas. Empresas dedicadas a la producción de uva embolsada, como Betisan SL de la marca de Uvas Rosendo, señalan que esta campaña también se ha visto afectada por el cambio climático ya que es un cultivo "muy delicado", sobre todo por las olas de calor, que hace que este fruto se envejezca. Los productores del Valle del Vinalopó aseguran que la tradición de comer los doce granos nació en este territorio y remarcan que su sabor especial se debe al hecho de estar cultivada dentro de un bolso, lo produce su "olor típico" y una piel "más fina y más sabrosa", y destacan que las uvas de esta DO son "las uvas de la suerte, las uvas artesanales".