Color y calor para la Entrada del bando de la cruz en Novelda / Jose Navarro

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Color y calor para la Entrada del bando de la cruz en Novelda

Tras la jornada de fe y devoción del lunes con la Bajada de Santa María Magdalena desde el Santuario de La Mola hasta Novelda, anoche tuvo lugar la primera de las dos entradas de los Moros y Cristianos. El bando de la cruz salió a escena pasadas las ocho y media de la tarde, en medio de un fuerte calor que no se desprendió de los festeros durante todo el desfile. La comparsa de los Astures arrancó el acto, seguida de Mozárabes y, a continuación, las del bando moro, ya que, al igual que ocurre en la Entrada Mora, en ambas jornadas desfilan los dos bandos. El color, la música y la majestuosidad tomaron protagonismo en las calles de Novelda, un acto que fue seguido y aplaudido por centenares de vecinos. Para este miércoles, día de la patrona, queda la solemne procesión de Santa María Magdalena, mientras que la Entrada Mora se celebrará el jueves.