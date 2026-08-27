Villena llora el golpe al Tesoro: «Nos han robado una parte de nuestra historia» / Rafa Arjones

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Villena llora el golpe al Tesoro: «Nos han robado una parte de nuestra historia»

Nadie se lo quiere creer. Pero ha pasado. Villena se ha levantado este jueves con el robo de su Tesoro, expuesto desde hace dos años en el joven Museo de Villena (Muvi). A una semana de sus Fiestas de Moros y Cristianos, con las calles ya engalanadas para los desfiles y los nervios a flor de piel, la incredulidad y la tristeza se han apoderado de una ciudad que todavía intenta asimilar lo ocurrido. Más información