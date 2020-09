La crisi sanitària del covid-19 ha fet que el començament del curs escolar 2020-2021 haja sigut molt diferent de tots els que havíem vist fins ara. Les classes presencials, però, s'han représ i continuen, dins del marge de normalitat que permeten les circumstàncies. Malgrat els casos puntuals de contagis de coronavirus que anem coneixent cada dia, la formació de xiquets i joves prossegueix. També està sent així als ensenyaments de cicles formatius, on les classes s'han iniciat de la mateixa forma que a Secundària i Batxillerat.

Ara bé, el desenvolupament del curs a la Formació Professional planteja alguns dubtes específics, ja que l'essència d'aquests estudis és que no es queden només en les classes teòriques que es fan a les aules. Ben al contrari, les pràctiques que es fan a empreses i organismes suposen un element fonamental, ja que és en elles on l'alumnat adquireix gran part dels coneixements que els permetran en un futur realitzar la professió que estan aprenents. Per a molts, és la primera oportunitat professional, a més de la possibilitat que les pràctiques tinguen continuïtat en forma de contrat laboral.