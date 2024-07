Ayoze Pérez: "Si quieres llegar a la final de la Eurocopa te tienes que enfrentar a las mejores"

Ayoze Pérez, delantero del Real Betis Balompié, ya está recuperado y trabajando a las órdenes de Luis de la Fuente para medirse a Alemania en los cuartos de final.

A tres días de jugar con los anfitriones, el atacante verdiblanco atiende a los medios del club desde la concentración en el país germano para repasar las claves de esta España que va creciendo con el avance del torneo, y con una mirada de reojo a la planificación del Betis 2024/25.

Molestias superadas con Alemania en el horizonte

"En el partido de Italia tuve una pequeña molestia y, bueno, recuperando lo antes posible. Ya llevo varios entrenos con el grupo y mucho mejor, con sensaciones buenas. Todavía quedan varios días de cara al partido del viernes con esas molestias desapareciendo", reconoce Ayoze, que está "totalmente disponible y a tope para ese partido de cuartos".

Se muestra el tinerfeño confiado en volver a tener otra oportunidad en los planes de De la Fuente en lo que resta de Eurocopa: "Siempre preparado, siempre dispuesto para cuando el míster me necesite y aportar mi granito de arena con mi fútbol. Lo afronto con ganas, con ilusión, estoy en un gran momento. Incluso cuando estoy dentro del campo, cualquiera puede pensar que es un momento de tensión, de presión, que al final no deja de serlo, pero lo afronto con ganas de disfrutarlo y ofrecer mi mejor fútbol a beneficio del equipo".

Las claves de España para Ayoze

"Hemos mantenido una regularidad buena, un buen nivel futbolístico, acompañado de resultados", subraya el canario sobre la selección española, que sólo ha concedido un gol y contra Georgia se pudo ver la faceta anotadora algo más carente en la fase de grupos.

El partido ante los de Kvaratskhelia y Mikautadze ya supuso la entrada a lo que él considera "una competición totalmente y cualquier detalle marca la diferencia". "Se te puede ir todo el trabajo al traste en cualquier acción. Estamos en un buen momento y pensando única y exclusivamente en nosotros, creo que estamos en un momento muy bueno para enfrentarnos a ellos (Alemania)".

"Ellos saben el buen nivel que tenemos y dependemos de nosotros, que eso es lo más importante, depender de nosotros, mantener el estándar y el nivel que estamos mostrando. Y, bueno, al final son 90 minutos en los que puede pasar cualquier cosa", reflexiona Ayoze sobre el choque frente a los anfitriones del próximo viernes.

¿Cómo es vivir la Eurocopa desde dentro?

Al margen de lo futbolístico todo gran torneo tiene un componente sentimental, y así lo siente el jugador del Betis: "Unidad, esa sensación de que estás representando a tu país y que hay un muy buen grupo y que se pueden hacer cosas muy bonitas. Todavía quedan pasos por dar, todavía hay margen de mejora y pasa por enfrentarte a las mejores selecciones, como es en este caso. Al final te pones a mirar qué rival te puede tocar, quién pasará, quién no pasará. En una competición como esta, de tanta dificultad, de tanta exigencia, al final, si quieres llegar a la final te tienes que enfrentar a las mejores, dar lo mejor de ti y superar obstáculos muy difíciles".

Ayoze y Fabián, una relación de amistad

"Tengo muy buena relación con él, es muy cercano. Está haciendo una Euro espectacular. Lo dije en una entrevista y se lo dije a él personalmente, que está a un nivel muy bueno, que ojalá sigamos avanzando. Está en mis quinielas de estar entre los mejores, a ser de los mejores jugadores al torneo. Muy contento por él".

"Me acogieron muy bien desde el primer momento"

Destaca por encima de muchas cosas Ayoze Pérez la unidad que hay en el grupo español, que es una verdadera piña y confiesa que "desde el primer momento me acogieron muy bien y me he sentido muy cómodo", algo crucial en torneos cortos: "Es clave esa unidad. Estamos todos en el mismo barco para ayudar, para sumar, cada uno a su manera. Y el objetivo de todos al final es el mismo y el bien de España".

Agradecido con Luis de la Fuente por la oportunidad

Ayoze nunca ha ocultado su deseo de representar a España y por fin en Alemania ha tenido la oportunidad que le ha brindado Luis de la Fuente: "Estar aquí es un privilegio, una grandísima experiencia. La verdad que es una experiencia brutal y disfrutándola por encima de todo. Con ganas de aportar mi granito de arena, de ayudar todo lo posible y que venga el siguiente partido para seguir viviendo este tipo de partidos que tan especiales son y se afrontan con tanta ilusión".

Ayoze, arropado por su familia en Alemania

No ha estado sólo en el país germano Ayoze Pérez, que ha contado en todo momento con la cercanía de sus familiares: "No tuvieron ninguna duda desde el primer momento en cogerse un avión. Han estado viéndolo muy de cerca. Esta experiencia es algo increíble no sólo para mí, sino para ellos también. Pasaron toda la fase de grupos conmigo aquí apoyándome. Ojalá sigamos avanzando en el torneo. Estarán también apoyándome y siempre desde cerca".

Con un ojo al mercado del Betis

El Real Betis comenzará la pretemporada el próximo lunes 8 de julio y desde Alemania está "muy pendiente" el tinerfeño "en los ratitos libres" de todo lo que sucede en Sevilla en clave verdiblanca. Inevitablemente, uno está pendiente de esas cosas, de los movimientos, deseándole también mucha suerte a los compañeros que no siguen con nosotros, que es una pena, que han sido momentos muy bonitos vividos juntos. Estás pendiente de los que marchan, de los que vienen. El equipo está a puntito de arrancar de nuevo una temporada ilusionante. Desde la pretemporada se empieza a preparar ya lo que se viene durante el año".