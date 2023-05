"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar", aseguró este pasado sábado el cantante Alejandro Sanz en Twitter, un mensaje que ha generado miles de respuestas de apoyo y agradecimiento por visibilizar los problemas de salud mental.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 26 de mayo de 2023 "Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", explica. Concierto en Alicante este verano El 20 de julio está previsto que se suba al escenario de la Plaza de Toros de Alicante. Lee la noticia íntegra.