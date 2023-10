Según las últimas informaciones, Bertín Osborne habría estado pasando una cantidad mensual a Gabriela Guillén para sus gastos desde que se enteró de que estaba embarazada el pasado abril. Un dinero para ayudarla al no poder cumplir al 100% con su trabajo a causa de su estado y de la presión mediática que ha sufrido desde que se supo que iban a tener un hijo, y con el que la fisioterapeuta habría hecho frente a gastos como el alquiler del céntrico piso en el que vive en Madrid.

Sin embargo, y después de que Gabriela haya protagonizado recientemente la portada de varias revistas -de 'Diez minutos' abandonando la casa del artista en la capital, y de 'Semana' presumiendo de barriguita con aspecto pensativo en las playas de Huelva- Bertín ha decidido 'cortarle el grifo' a la joven y no pasarle más dinero.

El presentador ha cambiado radicalmente su actitud y, además de cortar toda comunicación con Gabriela -ahora es a través de abogados- habría decidido pedirle una prueba de paternidad para comprobar que la hija -porque la paraguaya ya ha confirmado que es una niña- que espera es suya.

Informaciones que han surgido en los últimos días y sobre las que le hemos vuelto a preguntar a la fisioterapeuta, que cada vez más cómoda ante las cámaras -y dejando entrever que está muy decepcionada con Bertín- se va soltando poco a poco y respondiendo uno por uno a todos estos rumores.

"Ay madre mía"

A pesar de que no quiere hablar claramente, sus suspiros, expresiones y risas dicen más de lo que quiere (o no). Así, con un "ay madre mía", Gabriela ha respondido a las informaciones de que el artista le ha 'cortado el grifo' hasta que nazca la bebé y compruebe que es suya.

Con un "lo siento pero no os voy a decir nada. No tengo nada que decir al respecto", la joven ha evitado confirmar -aunque tampoco lo ha desmentido- que Bertín haya dejado de pasarle dinero a raíz de sospechar que ha cobrado por salir en diferentes medios de comunicación.

Sin embargo, sí ha estallado al escuchar que se ha beneficiado económicamente en las últimas semanas: "He hecho una entrevista (visitó el plató de 'Y ahora Sonsoles' para defender a Osborne tras el testimonio de Encarna Navarro). "Habíais dicho que yo había llamado a reporteros y no es verdad. Os veo todos los días cuando salgo de casa, pero no es verdad" ha asegurado, afirmando entre risas que en cualquier caso está en su derecho de hablar "porque es mi vida".

"Yo puedo decir por mí pero por él no. Deberíais preguntárselo a él porque yo no puedo decir nada" ha añadido, revelando que su silencio no es por miedo o porque Bertín le haya dicho algo: "No tengo miedo, estoy hablando con vosotros".

"No os puedo... no voy a decir nada. No es una cosa que yo he sacado. Lo ha sacado él, entonces tenéis que preguntárselo a él ¿vale? Gracias" ha concluido, acusando al artista de haber filtrado a la prensa el acuerdo económico que tenían y que él ha roto porque no se fía de ella.