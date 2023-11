Sin sorpresas. Así ha reaccionado la familia de Edwin Arrieta después de que Daniel Sancho se haya declarado este lunes en su declaración ante el juez en la Corte de Samui como "no culpable" de los cargos de asesinato premeditado y sustración y destrucción de documentación del cirujano colombiano al que presuntamente mató y descuartizó en la isla tailandesa de Koh Phangan el pasado 4 de agosto.

Juan Gonzalo Ospina, abogado en España de la familia de Arrieta, se ha pronunciado ante las cámaras de Europa Press sobre la vista judicial en la que el hijo de Rodolfo Sancho ha negado la acusación de la Fiscalía por la que podría ser condenado a pena de muerte: "Habida cuenta de las últimas noticias de los últimos días era de esperar" ha afirmado, apuntando que la declaración de Daniel obedece, en su criterio, "a un cambio en su estrategia procesal que entraba dentro de la probabilidad y no nos ha sorprendido".

"Como letrados que defienden los intereses de la familia Arrieta consideramos que esto podría ocurrir y ha ocurrido. Era muy extraño que él se fuera a declarar culpable de todos los cargos que iba a realizar el ministerio Fiscal, así que habrá que esperar a la celebración del juicio oral el próximo año" ha añadido, explicando que "como jurista" considera que la estrategia del cocinero español pasa por "hacer valer todos los medios legales que tiene para defenderse porque pese a los indicios o la contundencia de las pistas que existen tiene derecho a la presunción de inocencia como no puede ser de otra manera".

"Él simplemente se ha reconocido culpable de uno de los cargos -ocultación del cuerpo- por lo tanto, habrá que esperar a la realización del juicio oral para valorar los hechos que quedan probados y ver como acaban determinantes las penas que le pueden imponer" ha afirmado, confiado en que la Fiscalía pueda demostrar con pruebas que el asesinato sí fue premeditado.

Sobre cómo se encuentra en estos momentos la familia Arrieta, su abogado no oculta que "siguen muy preocupados por la situación, con cierta ansiedad y muy apenados por todo esto que les lleva a revivir una circunstancia un poco dura, así que bueno, transmitirles nuestro apoyo, nuestro cariño y a seguir hacia delante".

El siguiente paso que va a dar la defensa de Edwin Arrieta, como adelanta Juan Gonzalo Ospina, pasa por "ultimar los detalles para hacer acusación con el ministerio Fiscal". "La figura en Tailandia es una especie de coacusación con los términos que el fiscal solicite" explica, afirmando que "una vez esto se realice podremos tener acceso a todo el expediente y podremos proponer pruebas que se tendrán que practicar el día del juicio oral". "Así que los próximos pasos serán solicitar al tribunal que nos permita estar en la causa para solicitar diligencias y estar a la espera del juicio oral" recalca.

Respecto a la posible condena de Daniel Sancho, el abogado considera que existe "una probabilidad" de que cumpla su pena en España y no íntegra en Tailandia como es el deseo de la familia Arrieta: "Esto es una posibilidad. Habrá que esperar si acaba siendo culpable y las leyes entienden que esto puede ser una realidad. Por lo tanto, si es así, habrá que esperar a ver que termina sucediendo".

Confirmando que Rodolfo Sancho no se ha puesto en contacto con los padres ni la hermana de Edwin, su representante legal en España reconoce que la familia "echa en falta un aspecto de humanidad" por parte del actor. "No busca venganza, busca que caiga todo el imperio de la ley sobre Daniel, porque como decía la madre de Edwin hace unos días nadie le va a devolver a su hijo, entonces" añade, dejando claro que no se trata de una "cuestión económica" sino "absolutamente moral y de justicia".