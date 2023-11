El portal mexicano 'TVNotas' soltaba la bomba a mediados del pasado octubre: Miguel Bosé y Pablo Alborán mantendrían desde hace varios meses una discreta relación sentimental. Un supuesto 'affaire' comentadísimo al otro lado del charco y al que el cantante de 'Solamente tú' no tardaba en negando su historia de amor con su amigo y compañero de profesión. En la gala de los Latin Grammy, en la que finalmente no ha conseguido ningún galardón de cinco nominaciones, se ha enfrentado a las preguntas de los reporteros sobre Miguel Bosé, a las que no ha dudado en responder con contundencia.