Después de que Ángel Cristo Jr asegurase que su madre ideó el montaje de su relación con Edmundo Arrocet para fastidiar a María Teresa Campos, el humorista no se ha quedado callado. Edmundo ha dejado claro "que no le gusta hablar ni opinar sin leer", pero ha desmentido el montaje. "Montaje, ¿por qué? ¿con qué razón? Yo te invito a comer un día y si hay un fotógrafo, me dicen que estás conmigo", ha afirmado.