Hace una semana Juan Pablo Lauro compartía en su cuenta de Instagram una imagen desde la UCI de un hospital en Torremolinos: "He cambiado la oficina por boxes... Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo..." contaba a sus seguidores, desatando la preocupación sobre la gravedad de su estado, sobre el que no daba más detalles. Días después revelaba el motivo de su ingreso hospitalario: "una neumonía ocasionada por una bacteria llamada neumococo" que le tendría una temporada 'fuera de juego' aunque lo peor ya había pasado.

A su lado en todo momento, su prometida Nuria Fergó, que no dudaba en aparcar todos sus compromisos para desplazarse a Málaga para acompañar, cuidar y mimar a su futuro marido en este durísimo trance. Sin embargo, la triunfita presenta este miércoles su nuevo proyecto profesional, poner voz a los grandes éxitos de María Dolores Pradera en el homenaje a la inolvidable artista en "Toda una vida", y ha tenido que separarse de Juan Pablo para comenzar con la promoción de su nuevo espectáculo. Demostrando lo enamorado que está de Nuria, el piloto argentino le ha mandado un ramo de flores con una preciosa dedicatoria para desearle suerte en su regreso por todo lo alto al mundo de la música metiéndose en la piel de la icónica dama de la canción: "Amor de mi vida, esta semana saca tu fuerza y luz para brillar como vos sabes. Disfruta, te amo". Un romántico detalle que la malagueña ha compartido orgullosa y muy emocionada en sus redes sociales. Horas después de recibir esta sorpresa, la cantante ha reaparecido en 'Onda Madrid' junto a Nieves Herrero y ha actualizado la última hora sobre el estado de salud de Juan Pablo, revelando que aunque ya ha abandonado la UCI todavía no recibirá el alta médica porque no se encuentra bien y le están haciendo diferentes pruebas. "Ya está en planta, pero sí es verdad que, bueno, la infección ha sido muy grande, está con muchos dolores y se va a alargar más porque le están haciendo pruebas" ha explicado, reconociendo que a pesar de que por el momento seguirá ingresado "yo estoy tranquila porque está muy bien cuidado y los médicos están súper atentos". "Es lo que toca ahora y tendrá que estar el tiempo que tenga que estar y que su cuerpo diga 'ahora puedo', por lo cual... Ahora el cuerpo manda, así que hasta que no esté completamente bien estará en el hospital, donde mejor está cuidado, claro" apunta, agracedida y emocionada por los mensajes de cariño y apoyo que han recibido tanto Juan Pablo como ella en los últimos días. "Ahora es tiempo, paciencia, que lo importante es la salud" confiesa. "Yo lo llevo como puedo. Hay que seguir adelante. Tengo un proyecto muy bonito y estoy contenta, pero es como agridulce. Él no para de decirme que disfrute, que brille. Y yo le digo 'ya, pero es que, ostras, es que no estás tranquila del todo', pero bueno..." desvela, admitiendo que aunque no son las circunstancias soñadas "hay que seguir y él sabe que estoy ahí con él y ya está".