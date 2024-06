Inevitable que todas las miradas estén puestas en Fabiola Martínez tras el comunicado conjunto que Bertín Osborne y Gabriela Guillén lanzaban por sorpresa este miércoles anunciando que el presentador ha reconocido al hijo de la paraguaya.

Un paso al frente que se produce cinco meses después del nacimiento del niño y de dejar claro que, aunque no quería volver a ser padre ni ejercer como tal, cumpliría con sus responsabilidades si las pruebas de paternidad -que no está claro si llegaron finalmente a hacerse o si la expareja llegó a un acuerdo amistoso antes- demostraban que era el progenitor del pequeño.

"Agradecí que me lo comunicara con antelación"

Hace 3 años que Fabiola y Bertín se separaron y, aunque su relación es cordial, la venezolana insiste en que no es su vida y no quiere pronunciarse sobre nada relacionado con su exmarido. Sin embargo, haciendo una excepción ha roto su silencio sobre la nueva paternidad de su exmarido y ha confirmado que -como adelantaron ayer en el programa 'Y ahora Sonsoles'- el cantante la informó previamente del comunicado que iba a hacer público con Gabriela reconociendo al niño: "Sí claro, eso lo hablamos previamente" ha reconocido, sin entrar en detalles de cómo fue su conversación con él porque "realmente no es mi tema y no quiero hablar de eso. "No lo valoré, simplemente lo agradecí que me lo comunicara con antelación a que salieran los medios y ya está" ha zanjado.

"Nunca es tarde para hacer las cosas bien"

Una discreción que no ha impedido que aplauda el paso al frente de Bertín y afirme con una sonrisa que "nunca es tarde para hacer las cosas bien", evitando responder a la pregunta de si sus hijos Kike y Carlos tendrán relación con su nuevo hermano: "Bueno, yo no voy a hablar de mis niños, lo siento" ha concluido, dejando entrever que los pequeños todavía no conocen la noticia "porque eso le corresponde a su papá".

A su llegada a casa, Fabiola ha aprovechado la presencia de las cámaras para promocionar el mercadillo solidario de la Fundación Bertín Osborne que se celebrará la semana que viene y, asegurando que ella está "fenomenal, muy centrada y trabajando mucho" ha preferido no mojarse sobre este repentino cambio de actitud de Bertín respecto a su paternidad: "Es su decisión, nada más. Habrá que preguntarselo a él".