Tras varias semanas rodeados de rumores de crisis, María José Suárez anunciaba este pasado miércoles su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi después de tres años de relación. "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos que han sido muchos" explicaba la modelo en Instagram, dejando entrever que el fin de su historia de amor con el jinete no habría sido del todo amistosa.